Se registra volcadura vehicular al sur de Morelia; conductor resulta lastimado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras la volcadura de su vehículo en la colonia Félix Ireta, ubicada al sur de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales agregaron que el susodicho no padeció daños de gravedad.
El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este domingo sobre la calle Vicente Santa María, cerca de la calle Irepan. Vecinos del lugar vieron el auto siniestrado y avisaron al número de emergencias 911.
En el sitio se presentaron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP y paramédicos, quienes atendieron al conductor, mismo que no requirió traslado hospitalario.
Por último, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el carro siniestrado.
