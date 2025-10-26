Se registra volcadura vehicular al sur de Morelia; conductor resulta lastimado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras la volcadura de su vehículo en la colonia Félix Ireta, ubicada al sur de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales agregaron que el susodicho no padeció daños de gravedad.

El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este domingo sobre la calle Vicente Santa María, cerca de la calle Irepan. Vecinos del lugar vieron el auto siniestrado y avisaron al número de emergencias 911.