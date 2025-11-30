Se registra incendio en domicilio de la colonia 3 de Agosto, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró en un domicilio de la colonia 3 de Agosto, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales añadieron que únicamente hubo daños materiales.
El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este domingo en un inmueble ubicado en la calle Japón, indicaron las fuentes.
Algunos vecinos reportaron la situación al número de emergencias, tras lo cual acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes auxiliaron a un hombre de la tercera edad que afortunadamente resultó ileso.
Los vulcanos sofocaron la lumbre con chorros de agua a presión; las llamas solo perjudicaron una habitación exterior, comentaron las fuentes. Se desconoce cómo inició el fuego. Las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.
BCT