Se registra incendio en domicilio de la colonia 3 de Agosto, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró en un domicilio de la colonia 3 de Agosto, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales añadieron que únicamente hubo daños materiales.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este domingo en un inmueble ubicado en la calle Japón, indicaron las fuentes.