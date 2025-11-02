Se registra incendio en domicilio al norte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró en la habitación de un domicilio de la colonia Lomas de Santiaguito, ubicada al norte de Morelia. Por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas, comentaron fuentes policiales y de rescate.

La quemazón ocurrió durante la madrugada de este domingo en una vivienda de la calle Trabajadores de Salubridad. Vecinos del lugar avisaron al número de emergencias 911.