Se registra incendio de domicilio en la colonia Tierra y Libertad, Morelia

La vivienda en su mayoría era de láminas y madera
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio de casa habitación se registró en la colonia Tierra y Libertad, ubicada al poniente de Morelia, siniestro que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves en la calle Manuel Fernando Soto, casi esquina con Carlos Rovirosa. Unos vecinos del lugar vieron el humo y la lumbre, así que avisaron al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía municipal, así como bomberos, arribaron a la escena. Los vulcanos combatieron la quemazón hasta que la sofocaron. Se desconoce cómo inició el fuego, indicaron las fuentes.

