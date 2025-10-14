Se registra choque entre auto y moto en la Morelia-Quiroga; hay 1 herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un choque sobre la carretera Morelia-Quiroga, percance que dejó malherido al piloto del citado motociclo, comentaron fuentes allegadas al tema.

El aparatoso percance se registró durante la tarde de este martes en una curva localizada en las inmediaciones de la desviación a la comunidad de El Correo, municipio de Morelia.

Algunas personas abanderaron el incidente y solicitaron una ambulancia. En el sitio se presentaron unos patrulleros al igual que unos paramédicos, éstos últimos otorgaron los primeros auxilios al motorista y lo canalizaron a un hospital.

Unos oficiales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Posteriormente los vehículos siniestrados fueron retirados por una grúa.

BCT