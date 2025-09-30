Morelia

Se registra choque entre 2 autos en el Libramiento Sur de Morelia

Sucedió a la altura de la colonia Nueva Jacarandas
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque sobre los carriles centrales del Libramiento Sur de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales y complicó el paso de otros automotores, comentaron fuentes allegadas al tema.

El accidente se registró durante la mañana de este martes a la altura de la colonia Nueva Jacarandas y frente al asentamiento Félix Ireta, en las cercanías del Hospital Star Médica.

En el sitio se presentaron elementos de la Policía Municipal, mismos que auxiliaron a los conductores involucrados, además abanderaron el incidente y se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Morelia
Choque
2 autos
Libramiento sur

