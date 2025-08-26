Morelia

Se registra choque en el Centro Histórico de Morelia

Hubo mínimas afectaciones materiales y el motorista padeció leves contusiones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registró un choque entre un auto y una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, dentro del Centro Histórico, hecho que dejó mínimos daños materiales y el motorista sufrió leves contusiones, indicaron autoridades policiales.

El percance se registró a pocos metros de calle Niños Héroes justo frente al Teatro Stella Inda. Trascendió que el automotor involucrado es uno de la marca Chevrolet Corsa, color negro, con matrícula PML650C.

La otra unidad siniestrada es una moto Bajaj Pulsar, color negro con placa L4G76L, cuyo piloto fue atendido por unos paramédicos y no requirió traslado hospitalario, comentaron las fuentes.

Unos oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial atendieron la emergencia, realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades y finalmente los mencionados vehículos fueron retirados del camino.

