Morelia

Se registra choque en avenida Solidaridad; no se reportan heridos

Juan Carlos Samaguey
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un choque entre dos vehículos particulares sobre la calle Vicente Santa María, en su cruce con avenida Solidaridad, justo en la zona del puente.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, el accidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales en ambas unidades involucradas.

Además, se reporta carga vehicular considerable en la zona, especialmente en el sentido de Vicente Santa María hacia Iretiticateme, por lo que se recomienda tomar vías alternas si es posible y extremar precauciones al circular por el área.

