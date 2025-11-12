Se registra choque en avenida Solidaridad; no se reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un choque entre dos vehículos particulares sobre la calle Vicente Santa María, en su cruce con avenida Solidaridad, justo en la zona del puente.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, el accidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales en ambas unidades involucradas.