Se registra choque de camionetas, en la carretera Morelia – Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos dos personas resultaron heridas, tras un hecho de tránsito en que colisionaron dos camionetas sobre la carretera Morelia – Salamanca.
Por los datos recabados en la cobertura noticiosa, el percance se registró este día en las inmediaciones del acceso al municipio de Tarímbaro, donde chocaron una camioneta doble rodado de color blanco, con placas de Guanajuato y una camioneta tipo pick-up de color gris.
Al lugar se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que atendieron a dos personas, que presentaban lesiones afortunadamente no de gravedad.
La vialidad se vio parcialmente afectada durante las labores de auxilio y mientras personal de vialidad realizaba los correspondientes peritajes. Las unidades siniestradas fueron aseguradas, mientras se determinan responsabilidades.
BCT