Se registra accidente automovilístico en el Libramiento Nororiente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil terminó bastante perjudicado tras accidentarse sobre una de las laterales del Libramiento Norponiente de la ciudad de Morelia, en las cercanías del Estadio Morelos. Afortunadamente, sólo hubo daño materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Leandro Valle y en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses de Morelia.