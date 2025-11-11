Se reúne Yankel Benítez con la Canainpa

La instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es atender a todos los diferentes sectores que producen economía y desarrollo para la ciudad, por lo cual el encargado de la política interna del municipio mantuvo esta mesa de trabajo de revisión del proyectos.

Ante la comitiva encabezada por el delegado estatal de Canainpa, Alejandro Durán Gama, refrendó que los panificadores pueden contar con el Gobierno Municipal en sus proyectos para 2026 y recordó el éxito que tuvo la pasada Feria del Pan de Morelia.