Se reúne Yankel Benítez con Antorcha Campesina; avanza regularización de colonia 13 de Abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, continúa impulsando los procesos y mecanismos para la regulación y el ordenamiento de las colonias de Morelia, que den certidumbre patrimonial a las familias y que consoliden a la capital michoacana como la mejor ciudad para vivir.

En este marco, se reunió con representantes de la organización Antorcha Campesina para abordar la situación de la colonia 13 de Abril, donde el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, trabaja en la regularización del asentamiento.