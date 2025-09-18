Se reúne Alfonso Martínez con Encargado de Negocios de Embajada de Armenia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el Encargado de Negocios de la Embajada de Armenia en México, Excmo Haik Hakobián, en un encuentro de cooperación para seguir tendiendo lazos de beneficio para la sociedad moreliana.

Durante la reunión se propuso una importante agenda bilateral y el proyecto de un centro de tecnología e innovación, el cual contempla impulsar el talento de niños y jóvenes desde etapas tempranas y ya cuenta con representación en decenas de países en el mundo.

Mientras que las autoridades armenias se mostraron entusiasmadas por hacer llegar dicho proyecto a Morelia, el presidente municipal subrayó que la capital es una ciudad educadora y que cuenta con un gran talento en niños y jóvenes que puede ser desarrollado.