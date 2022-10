Se quejan de apartaderos en hospitales; "dan prioridad a vendedores y no a pacientes"

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales un usuario se quejó de los apartaderos que hay en la zona de hospitales rumbo a Atapaneo, ya que no hay espacio para estacionarse cuando llevan a algún paciente para atención médica.

El reporte se hizo por medio de la página Molinero Vial, en la que se expuso un problema que no es nuevo y que sigue afectando a los usuarios de estos hospitales.

En la queja la persona asevera que en la llamada Ciudad Salud no encuentran un espacio para estacionar su auto y nadie les ayuda.

También en la queja se lee que los médicos tienen un estacionamiento "exclusivo" que "por lo general siempre tiene muchos espacios vacíos", mientras la gente no haya a donde llegar con su auto.

Asimismo, se lee que lo vendedores tienen apartados varios espacios, que no usan, y a ellos, según el quejoso, se les brindan facilidades, pero no a los familiares de enfermos:

La queja reza así:

"Es un viacrucis estacionarse, no me cabe en la cabeza como pueden tener un estacionamiento tan exclusivo para personal médico al igual que para los empleados que por lo general siempre tiene muchos espacios vacíos, ¿ porqué no usan un solo estacionamiento para todo el personal y dejan un espacio para las personas que acuden a hospitalizar o dar de alta a los pacientes ? No hay un espacio de ascenso y descenso para pacientes, no hay seguridad ni vigilancia a mi me abrieron mi auto, le dan prioridad a los puestos ambulantes (por cierto muy insalubres).

No tienen un espacio de ascenso y descenso para pacientes discapacitados o que dan de alta y que no pueden caminar porque tienen una cirugía de 72 horas. Los policías que están de guardia en las casetas son muy groseros, le pedí de favor que me diera acceso en lo que subía el recién operado de prótesis de cadera y me negó rotundamente el acceso diciéndome que caminara, pero sí dejan entrar a vendedores ambulantes en autos.

¿Hasta cuándo van a poner orden en esa zona de hospitales? Los puestos ambulantes tienen todo apartado, le envío una foto del señor que vende fruta, tiene todo ese espacio para el apartado con cubetas aunque no lo ocupe, estaciona 4 autos, uno, donde vende la fruta y 2 camionetas que estaciona y la van blanca que ahí tiene siempre como casa rodante" (sic).

DENUNCIA ÍNTEGRA: