Se prevén tormentas eléctricas en Morelia esta tarde de lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se espera un clima inestable en Morelia, con alta probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas entre los 13 y 21 grados Celsius. A partir del mediodía aumentará la posibilidad de lluvia, alcanzando un 70% de probabilidad de tormentas para las 14:00 y 17:00 horas.

El termómetro marcará una máxima de 25 °C, mientras que por la noche descenderá hasta los 16 °C. El viento variará de dirección, con velocidades de entre 1 y 17 km/h a lo largo del día.

Otro factor a considerar es la radiación UV, que alcanzará niveles muy altos cerca del mediodía, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 14:00 horas.

rmr