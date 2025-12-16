Se prevé un martes con cielo mayormente despejado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la capital michoacana experimentará un día con cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 8°C y 24°C, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío. A las 07:00 horas se registrará una temperatura de 9°C con cielos parcialmente nublados y sensación térmica de 10°C. A las 08:00 horas se espera la presencia de neblina con una sensación térmica de 12°C. No se prevén lluvias durante la mañana y el viento será leve con dirección norte.

Al mediodía el termómetro alcanzará los 20°C, con presencia de nubes y claros. La temperatura máxima se registrará alrededor de las 14:00 horas, con 24°C y cielo parcialmente nublado. La radiación solar alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar.

Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente. A las 20:00 horas se prevén 17°C y para las 23:00 horas, 14°C con cielo despejado. El viento soplará desde el sur a una velocidad de hasta 14 km/h.

