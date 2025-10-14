Se prevé marcha normalista este miércoles en Morelia; autoridades llaman a tomar precauciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé que para este miércoles 15 de octubre se realice una marcha por parte de normalistas que saldrá aproximadamente a las dos de la tarde de la calzada La Huerta con dirección al Centro Histórico de Morelia, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

En entrevista, el secretario señaló que, desde su perspectiva, es importante mantener una comunicación constante respecto a las manifestaciones que se realizan en la capital michoacana.

“Lo que sucedió este fin de semana, fue un hecho que no estaba planeado o pensado y se salió de control la situación. Por eso es importante que la ciudadanía esté atenta a la comunicación del Gobierno Municipal de Morelia, así como de Protección Civil y Policía Morelia (…)”, subrayó.