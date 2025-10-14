Se prevé marcha normalista este miércoles en Morelia; autoridades llaman a tomar precauciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se prevé que para este miércoles 15 de octubre se realice una marcha por parte de normalistas que saldrá aproximadamente a las dos de la tarde de la calzada La Huerta con dirección al Centro Histórico de Morelia, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.
En entrevista, el secretario señaló que, desde su perspectiva, es importante mantener una comunicación constante respecto a las manifestaciones que se realizan en la capital michoacana.
“Lo que sucedió este fin de semana, fue un hecho que no estaba planeado o pensado y se salió de control la situación. Por eso es importante que la ciudadanía esté atenta a la comunicación del Gobierno Municipal de Morelia, así como de Protección Civil y Policía Morelia (…)”, subrayó.
En este sentido, Benítez Silva compartió que para mañana se tiene prevista una marcha importante de los normalistas, la cual iniciará alrededor de las dos de la tarde, y debido al recorrido afectaría la circulación desde la calzada La Huerta hasta el Centro Histórico.
“Es importante que la ciudadanía lo sepa y evite la zona, hay que decirlo con franqueza, porque no estamos exentos de que en algún momento llegue a haber violencia, y creo que lo importante es poder prevenir (…)”, señaló.
Por ello, el funcionario municipal destacó que durante este martes se informará a los comerciantes ubicados en la ruta de la marcha para que tomen las precauciones que consideren necesarias.
