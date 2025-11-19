Se prevé máxima de 27°C esta tarde de miércoles en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles inició con cielo despejado y una temperatura de apenas 7°C, según reportes de medios especializados en clima. Se anticipa una jornada con ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde.

De acuerdo con el sitio Meteored y datos consultados en Google Clima, la temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima se registró en los primeros minutos del día. No se esperan lluvias, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes durante la tarde.

El viento soplará principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 38 km/h. Además, se prevé un índice UV alto entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda usar protector solar, gafas oscuras y mantenerse hidratado.

La humedad relativa esta mañana es del 100%, lo que genera una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real durante las primeras horas.

rmr