Se prevé lunes con nubosidad en Morelia; la máxima, de 25°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este lunes 29 de diciembre, el clima en Morelia se presenta estable, con temperaturas máximas de hasta 25 °C y condiciones mayormente despejadas, de acuerdo con el pronóstico de Meteored.mx.

Durante la mañana, el termómetro marcó mínimas de 8 °C, pero conforme avanza el día se espera una rápida elevación en la temperatura, alcanzando su punto más alto entre las 14:00 y 15:00 horas, con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de hasta 25 °C.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y al caer la noche la temperatura bajará gradualmente hasta los 13 °C. Se recomienda usar ropa abrigadora por la noche y en la madrugada del martes.

Los niveles de radiación UV alcanzarán valores altos entre las 14:00 y 17:00 horas, por lo que se recomienda uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol.

rmr