Se prevé lunes con cielo mayormente despejado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la ciudad de la cantera rosa amaneció con un clima fresco y parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 12°C, de acuerdo con el portal Meteored.mx.

Durante el transcurso del día se espera una temperatura máxima de 28°C, con sensación térmica de hasta 26°C en las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas. El cielo permanecerá mayormente despejado, con nubosidad ligera en algunos momentos del día.

Los vientos oscilarán entre los 13 y 36 km/h, principalmente del norte y noroeste. Se recomienda precaución por las ráfagas más intensas, sobre todo por la tarde.

Uno de los factores más importantes del día será la radiación ultravioleta (UV), que alcanzará niveles muy altos (nivel 8) alrededor del mediodía. Por ello, es importante usar protector solar, gafas, sombrero y ropa de manga larga si se realizan actividades al aire libre.

Por la noche, el termómetro descenderá a unos 17°C, con cielos despejados y vientos suaves provenientes del oeste.

