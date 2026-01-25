Se prevé cielo parcialmente nuboso este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 25 de enero se espera un día con nubes y claros en Morelia, con un ambiente templado durante la mayor parte de la jornada.

Por la mañana, las temperaturas rondarán los 11 a 15 grados Celsius, con cielo parcialmente despejado y una sensación térmica similar. Conforme avance el día, el termómetro irá en ascenso.

Durante la tarde, se prevé cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados, lo que generará un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la radiación solar.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá con intervalos de nubes y claros, mientras que la temperatura descenderá gradualmente hasta aproximarse a los 15 grados Celsius.

En cuanto al viento, se esperan rachas del sureste, con una velocidad promedio de 15 km/h, aunque por la tarde podrían presentarse rachas más intensas.

BCT