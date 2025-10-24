Se podría revisar permanencia del director de la Normal Superior, advierte IEMSySEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda, advirtió que se revisará la permanencia del director de la Normal Superior, el maestro Gonzalo Viveros Plancarte, por su falta de control ante el saqueo de mercancía de un camión de Coca-Cola.

El incidente, captado en video, ocurrió en medio de protestas normalistas por plazas automáticas eliminadas. Este hecho hizo que Sosa Olmeda confrontara directamente a normalistas encapuchados que trasladaron el producto al interior de la escuela. La funcionaria contactó al director, quien se desentendió.

A la pregunta de qué es lo que está sucediendo en la normal, su respuesta fue: “No sé, yo no estoy, yo estoy en el centro haciendo otra actividad”, pero es recurrente que sucedan cosas y al maestro se le pregunta qué está pasando y la respuesta de él es “no sé”, también dice “no puedo controlar a la base”. Entonces, pues evidentemente, ¿hay autoridad en la normal, verdad?, cuestionó la directora.

Aun cuando el director Gonzalo Viveros ya estaba en la institución, evadió un recorrido para recuperar la mercancía, según relató Sosa Olmeda, al tiempo que señaló la falta de liderazgo.

La directora del IEMSySEM advirtió que el director de la Normal Superior podría ser destituido, y se estará revisando la normatividad.

—¿Al director se le puede destituir por esto?

—Sí, por supuesto, y vamos a revisar también esa parte. De hecho, ya está próximo a que termine su periodo, pero vamos a revisar también la parte normativa. ¿Para qué quieren ser directores de una escuela si no van a llenar a cabalidad ese espacio?

La Normal Superior enfrenta tensiones por demandas de plazas y falta de maestros, aunque Sosa aclaró que se están atendiendo. Sindicatos influyen en la exclusión de docentes por motivos políticos, lo que complica la gestión.

Mariana Sosa llamó a priorizar la educación y evitar seguir agitando a las y los jóvenes con promesas falsas de plazas automáticas.

RYE-