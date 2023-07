Se modificará el trazo del gasoducto para tranquilidad de los vecinos, asegura Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, aseguró que se modificará el trazo del gasoducto que atravesaría originalmente por los fraccionamientos aledaños a Walmart de Avenida La Huerta.

“En la semana recibí nuevamente a la empresa, ya nos presentó la propuesta de modificación del trazo que requiere la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y ya teniéndola pueden acercarse con la autoridad municipal para pedirnos la modificación de la Licencia de Construcción y también la dictaminación de parte de Protección Civil en cuanto al riesgo”.

Agregó que ya están avanzando en las modificaciones, pues en lugar de entrar por la zona por la que estaban bajando hacia lo que es la zona de La Huerta subirían en el Libramiento como hacia la salida a Pátzcuaro, como para ir hacia el Libramiento y solo bajar una línea para atender a los centros comerciales que están en Plaza La Huerta, y la que están enfrente que es donde ellos ya tienen algún contrato o promesa de venta por atender.

Aunque, dijo, “todavía no se puede decir que está aprobada porque falta que las instancias federal y estatal autorice la modificación y que luego acudan con nosotros”.

El secretario del Ayuntamiento indicó que en el nuevo trazo “no entra ninguna vivienda, todo es a nivel libramiento", y que será desde ese punto que suba por el cruce en donde está la avenida La Huerta, hacia Pátzcuaro por donde está el Libramiento y la bajada sería la de (avenida) La Huerta, la que se utilizaría.

Asimismo consideró que a la “empresa siempre le hizo falta acercarse a los vecinos”, pero tiene entendido que ahora sí les están explicando por dónde va a ser el nuevo trazo.

Mientras tanto, afirmó que “creo que hubiera existido sensibilidad por parte de los vecinos respecto a la intervención y a lo que implicaba, no hubieran tenido que modificar el trazo, pero creo que ahora se está logrando una solución para las partes”.

En tanto que confirmó que sigue el bloqueo en la zona.

Agregó que quienes han estado al pendiente y de manera permanente “somos nosotros, no hemos recibido (por parte de Gobierno del estado) ni llamado a mesa alguna, no hemos recibido ni una tarjeta informativa”.

En tanto que, una de las vecinas de la colonia aledaña, Catalina Morán Acosta, aseguró que no cree en que sea real la reubicación pues dice que otros vecinos les informaron que el lunes se presentaba el personal de la empresa a trabajar.

“Lo que no nos parece es que no hay calidad de la obra, y te demuestro que no la hay, me estoy documentando, pensaron que nos íbamos a quedar solas, pero no”, dijo, mientras aseguraba que la mayoría de los vecinos están en contra de la obra.

EA