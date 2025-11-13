Se mantendrá la comunicación y coordinación en materia de seguridad: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del encuentro de este jueves, se espera mantener una comunicación y coordinación a nivel operativo en el tema de seguridad, señaló Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.

Al culminar la reunión que algunos ediles y autoridades estatales mantuvieron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y con el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Alarcón Olmedo informó que tuvo la oportunidad de asistir al encuentro, en el que —dijo— el edil de Morelia dejó clara la postura del municipio para continuar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.