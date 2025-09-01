Se mantendrá el cielo nublado y lluvioso este lunes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, inicio de septiembre, se presentará con cielo cubierto, lluvias débiles intermitentes y niebla matutina en la capital michoacana, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, se reportaron bancos de niebla y temperaturas mínimas de 14°C. A partir de las 9:00 horas, se espera un incremento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C por la tarde, aunque con cielo mayormente nublado.

Según el pronóstico, habrá lluvias ligeras del 40% entre las 11:00 y 17:00 horas, con acumulados menores a 0.5 mm, lo cual podría generar humedad en vialidades y visibilidad reducida en zonas altas. Se recomienda a la población conducir con precaución y portar paraguas o impermeable.

Por otro lado, Meteored advierte niveles muy altos de radiación solar entre las 14:00 y 17:00 horas, con un índice de fotoprotección (FPS) de hasta 50. Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante ese periodo.

Los vientos serán de dirección sur-sureste con velocidades de hasta 39 km/h por la tarde.

rmr