Se mantendrá el cielo nublado este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 30 de diciembre, los habitantes de Morelia vivirán una jornada de clima variable, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 23 grados Celsius, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día se registrará niebla, acompañada de una temperatura mínima de 7°C. Conforme avance la mañana, el cielo se tornará mayormente despejado, alcanzando los 16°C a las 11:00 horas. La temperatura máxima se espera alrededor de las 17:00 horas, con 23°C y cielo parcialmente nublado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con rachas de entre 4 y 34 km/h, especialmente por la tarde. A partir de las 20:00 horas, la temperatura descenderá nuevamente a 16°C y cerrará el día con 12°C a las 23:00 horas, con cielo parcialmente cubierto.

El índice de radiación ultravioleta (FPS) alcanzará niveles medios a altos entre las 11:00 y 14:00 horas, por lo que se recomienda precaución al exponerse al sol.

rmr