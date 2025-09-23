Se mantendrá el cielo mayormente nublado este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la capital amanecerá con niebla y temperaturas frescas, registrando mínimas de 13°C y máximas de 24°C. A lo largo del día se prevén lluvias de débiles a moderadas con una probabilidad del 80% y acumulación estimada de 4.3 mm, según el portal Meteored.mx.

Durante la mañana predominará el cielo nublado y ambiente húmedo, con posibles bancos de niebla entre las 7:00 y 9:00 horas. Se espera que las lluvias comiencen alrededor del mediodía y se extiendan hasta la tarde, con vientos del norte y noroeste entre 14 y 39 km/h.

Aunque el índice de radiación solar (FPS) será bajo en la mayoría del día, se recomienda portar paraguas, impermeable y evitar transitar por zonas con encharcamientos.

Alerta por huracán Narda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los efectos del huracán Narda, localizado al suroeste de Jalisco, generarán condiciones climáticas adversas en gran parte del país, incluyendo Michoacán.

En la entidad se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) durante las próximas horas, así como oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en la costa, vientos sostenidos de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas.