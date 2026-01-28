Se mantendrá el cielo despejado en Morelia este miércoles; máxima, de 25°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se espera un clima mayormente soleado en la capital michoacana, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C por la mañana y hasta 25°C en las horas más cálidas del día, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

A partir de las 7:00 horas, el termómetro marcó apenas los 9°C con cielos despejados, condición que se mantendrá constante hasta entrada la tarde. Hacia las 14:00 horas, se esperan temperaturas máximas de 24°C con algunas nubes dispersas, mientras que por la noche descenderá a los 14°C con cielos despejados.

Durante la jornada, se presentarán vientos moderados de hasta 31 km/h provenientes principalmente del norte y noroeste. El índice de radiación solar será bajo en la mañana, pero alcanzará niveles muy altos (FPS 25-50) alrededor de las 14:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero si se realizan actividades al aire libre.

Según Meteored.mx, no se esperan lluvias en la ciudad y las condiciones serán propicias para realizar actividades al exterior, siempre tomando precauciones ante los cambios de temperatura y las ráfagas de viento.

rmr