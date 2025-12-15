Se mantendrá cielo nublado en Morelia este lunes, sin probabilidad de lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana registrará un clima variable, con temperaturas que irán de los 8 a los 23 grados Celsius, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que alcanzarán hasta los 31 km/h, de acuerdo con el portal Meteored.mx.

Durante la mañana, se esperan temperaturas frescas cercanas a los 9 grados, con cielo entre nubes y claros, mientras que hacia el mediodía el termómetro subirá a los 23 grados, con sensación térmica de hasta 25°C. Por la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 13 grados.

Los vientos provendrán principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y los 31 km/h, por lo que se recomienda precaución al transitar en motocicleta o manejar en carretera.

No se esperan lluvias, pero se recomienda protegerse del sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el índice de radiación ultravioleta puede alcanzar niveles moderados a altos.