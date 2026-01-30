Se incendia transformador de la CFE en Calzada La Huerta, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ardió en llamas durante la madrugada de este viernes en la colonia Arboleda la Huerta, ubicada en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El siniestro ocurrió a la orilla de la Calzada La Huerta, en la esquina con la calle José María López Rayón, y fue reportado por automovilistas y vecinos al número de emergencias 911.