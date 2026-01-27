Se incendia taller mecánico en Morelia; hay cinco vehículos dañados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este martes, se registró un incendio en un taller mecánico ubicado sobre la calle Cromo 1072, en la colonia Industrial de la capital michoacana. El siniestro fue atendido por personal de Protección Civil Michoacán.

De acuerdo con la dependencia estatal, el fuego consumió por completo un camión de volteo y dejó otros cuatro vehículos con daños debido a la radiación del calor. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas del incendio.