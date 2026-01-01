Morelia

Se incendia pastizal en Morelia; bomberos controlan el fuego

El fuego fue sofocado antes de alcanzar viviendas; autoridades llaman a evitar quemas y uso de pirotecnia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán atendieron oportunamente un incendio de pastizal registrado en el fraccionamiento Hacienda Cantabria, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en la calle Fraccionamiento 450 y fue controlado a tiempo, lo que evitó riesgos mayores para las viviendas cercanas.

🟡 Recomendaciones para prevenir incendios:

  • Evita quemar basura o pasto seco.

  • No arrojes colillas de cigarro en zonas con vegetación.

  • No utilices pirotecnia cerca de pastizales.

  • Ante cualquier riesgo, llama de inmediato al 9-1-1.

Este tipo de incidentes se vuelve más frecuente durante la temporada seca, por lo que las autoridades exhortan a la población a seguir las recomendaciones de prevención y estar atentos a cualquier indicio de incendio.

