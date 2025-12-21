Se incendia oficina de Bienestar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se registró un incendio en una oficina del Bienestar ubicada sobre la calle Gobernador Santos Degollado, en la colonia Del Empleado, en la capital michoacana.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, el siniestro fue atendido oportunamente por su personal.

Según la dependencia, “el incendio fue controlado oportunamente, sin personas lesionadas”. En el lugar, los elementos realizaron labores de seguridad y verificación para descartar riesgos adicionales, así como la posible reactivación del fuego en zonas vulnerables.