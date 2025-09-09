Se implementarán accesos controlados en concierto de Christian Nodal: comisario

Al respecto, señaló que el operativo estará reforzado, pero se llevará a cabo bajo la misma dinámica de otros dispositivos en el marco de las festividades patrias. Por lo tanto, subrayó que se contará con el estado de fuerza suficiente para garantizar la seguridad de los asistentes.

“El despliegue va a ser igual que en otros años, entonces no haríamos algo por si alguna persona desea manifestarse, no podríamos nosotros coartar esa libertad para que se manifestaran, en su caso. No obstante, la prioridad del operativo por la fecha es garantizar la seguridad de los asistentes”, puntualizó.

Agregó que ante las supuestas iniciativas de aventar “jitomatazos” al artista, en los filtros de acceso se podría restringir la entrada de objetos que puedan ser utilizados como “proyectiles”, esto con la finalidad de mantener el orden en el perímetro de seguridad, recalcó.

Finalmente, recalcó que en el operativo participarán 250 elementos de la Policía Morelia, y que el 15 de septiembre se contempla el cierre total del primer cuadro de la ciudad, con accesos controlados en su periferia.

BCT