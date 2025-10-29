Morelia

Se hacían pasar por policías para asaltar en Las Américas y Altozano; ya fueron detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres que se hacían pasar por policías para asaltar a cuentahabientes en distintas zonas de la capital michoacana fueron detenidos, informó la Policía de Morelia a través de redes sociales.

De acuerdo con el comunicado, la captura fue resultado de un trabajo conjunto entre agentes de la Policía Morelia y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras identificar que los implicados utilizaban chamarras con insignias oficiales para simular ser autoridades y cometer robos, principalmente en las zonas de Altozano y Las Américas.

Gracias al seguimiento con cámaras del C4 municipal, las autoridades lograron ubicar el domicilio donde se escondían los presuntos responsables, asegurando ropa con insignias apócrifas, una motocicleta y otros objetos relacionados con los hechos.

Ambos individuos ya fueron detenidos y se encuentran tras las rejas, al haberse cumplimentado una orden de aprehensión vigente en su contra.

Con estas acciones, Policía Morelia reafirma su compromiso con la seguridad de las y los ciudadanos, colaborando estrechamente con las autoridades estatales para garantizar que quienes infringen la ley enfrenten las consecuencias”, concluye el informe oficial.

