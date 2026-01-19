Se esperan cielos parcialmente nublados en Morelia este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la capital michoacana amaneció con bancos de niebla y una temperatura mínima de 7 grados Celsius, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

A lo largo del día, el termómetro alcanzará una máxima de 23 grados, con cielos parcialmente nublados y viento predominante del norte, que oscilará entre los 8 y 22 km/h.

Durante la mañana, se espera que la niebla persista hasta las 09:00 horas, con sensación térmica de hasta 10 grados. Hacia el mediodía y la tarde, el clima mejorará con intervalos de sol y nubosidad ligera. La mayor sensación térmica se registrará a las 14:00 horas, con hasta 25 grados.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 13°C, con cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sur.

El nivel de fotoprotección (FPS) será alto entre las 11:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

rmr