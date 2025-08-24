Se esperan chubascos y tormentas por la tarde en Morelia, alerta el pronóstico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera una jornada lluviosa este domingo en la capital michoacana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico más reciente.

Sitios especializados en clima informaron que esta mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de los 18°C.

Por la tarde, se prevén chubascos con tormentas eléctricas y cielo parcialmente nuboso, alcanzando temperaturas máximas de hasta 22°C.

Durante la noche, continuarían los chubascos acompañados de tormentas, con temperaturas que descenderán a los 17°C.

Asimismo, se esperan vientos del sur con una velocidad media de 3 km/h durante todo el día.

RYE