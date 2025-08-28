Se espera instalar más cámaras de videovigilancia en unidades deportivas: Imcufide

Indicó que las cámaras están enlazadas con la Policía Morelia, lo que permite reforzar los esquemas de prevención en estos espacios. Hasta el momento no se han reportado incidentes en las unidades monitoreadas.

El director detalló que 10 cámaras están instaladas en la Unidad Deportiva Morelos Indeco, y que en 2025 se pretende ampliar la cobertura a otras instalaciones deportivas municipales, con el fin de garantizar un entorno seguro para todos los usuarios.

Por último, destacó el resultado positivo del curso de verano organizado por el Imcufide, el cual tuvo una participación de 800 niñas y niños. “No se registraron incidentes, tuvimos saldo blanco”, aseguró.

