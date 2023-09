Se deslinda ayuntamiento de pleito entre presuntos comerciantes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Salieron mal un muchacho con una mujer, no sabemos si son pareja o no”, pero es un caso aislado con personas que son vendedores ambulantes, pero que no son comerciantes de las uniones registradas para la realización de la verbena tolerada por el Ayuntamiento de Morelia", informó el director de Plazas y Mercados, Marco Antonio Garibay González.

“La situación está tranquila, nada que ver con la instalación de puestos, estoy físicamente en lugar, fue un empujón que se dieron, pero no pasó a mayores”.

Añadió que la instalación sigue en marcha, va al 70%, “esperamos que a las 20:00 horas esté todo construido para que inicie su trabajo Protección Civil y Bomberos".

Acudió la Policía de Morelia, “pero como no era un tema entre ellos dos, y no era de nosotros, no nos involucramos”.

Cabe recordar que se colocarán este día alrededor de 780 puestos en el Centro Histórico con motivo de las fiestas patrias.

RYE