Se compromete Martínez Alcázar a apoyar a afectados en mercado de San Juan

Respecto a los locales afectados por el incendio, Martínez Alcázar precisó que antes no estaban, "no son de origen del mercado, son puestos que después se pusieron, ya son una realidad, tenemos que responder ayudándoles para que no pierdan su venta principal".

Añadió que se trabaja con drenajes y líneas eléctricas en diversos mercados y que los que presentan crisis en sus instalaciones con el de San Juan y el Independencia, como son los más grandes son los que representan un mayor costo de inversión.