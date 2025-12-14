Se cancela audiencia donde Alejandro"N" solicitaría llevar su proceso en libertad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que la audiencia fue solicitada por el abogado defensor del experiodista Alejandro "N" para la revisión de medida cautelar en la búsqueda de enfrentar el proceso en libertad, éste no se presentó.
Antes de las 10:00 hrs en la Sala de Oralidad 5 la víctima, junto con su abogado llegaron para desahogar la audiencia a cargo de la Juez Blanca Luisa Medina Oroz.
Los primeros minutos transcurrieron con las pruebas de sonido en la sala, ocupada por la víctima y su abogado, mientras que por videoconferencia se encontraba la Juez y el acusado.
Ni el abogado defensor del acusado, ni los Agentes del Ministerio Público de quienes se informó, no lograban conectarse desde las oficinas de la Fiscalía Geberal del Estado.
Ante los problemas técnicos, el Licenciado Salvador Ceja Barrera solicitó a la autoridad 20 minutos de receso para consultar la carpeta administrativa.
En la pantalla podría apreciarse los intentos de los nuevos MP por conectarse, así como al presunto violador de una menor, con una playera tipo Polo en color blanco, con la mirada baja y con las manos en constante movimiento, posiblemente ante la ausencia de su defensor.
Pasados los 40 minutos la Juez informó que debido a la ausencia del abogado de la defensa, quien habría solicitado la audiencia, declaraba sin materia la misma por lo que siendo las 10:46 de la mañana, la declaró cancelada.
El Lic. Salvador Ceja explicó que ante la ausencia del solicitante, no se podía llevar a cabo la audiencia y en un momento determinado deja abierta la antesala para la próxima Audiencia Intermedia en la búsqueda de debatir medios de prueba.
Será el próximo lunes 15 de diciembre en punto de las 12:00 horas cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia en la sala de Oralidad 4 del Cereso David Franco Rodríguez, con la que se daría continuidad al proceso judicial que ha sido detenido por los distintos recursos que ha interpuesto el inculpado.
BCT