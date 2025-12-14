Se cancela audiencia donde Alejandro"N" solicitaría llevar su proceso en libertad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que la audiencia fue solicitada por el abogado defensor del experiodista Alejandro "N" para la revisión de medida cautelar en la búsqueda de enfrentar el proceso en libertad, éste no se presentó.

Antes de las 10:00 hrs en la Sala de Oralidad 5 la víctima, junto con su abogado llegaron para desahogar la audiencia a cargo de la Juez Blanca Luisa Medina Oroz.

Los primeros minutos transcurrieron con las pruebas de sonido en la sala, ocupada por la víctima y su abogado, mientras que por videoconferencia se encontraba la Juez y el acusado.

Ni el abogado defensor del acusado, ni los Agentes del Ministerio Público de quienes se informó, no lograban conectarse desde las oficinas de la Fiscalía Geberal del Estado.

Ante los problemas técnicos, el Licenciado Salvador Ceja Barrera solicitó a la autoridad 20 minutos de receso para consultar la carpeta administrativa.