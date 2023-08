"Se burlan de nosotros", mamá de Jessica reprocha falta de justicia para su hija

A casi tres años del feminicidio de la joven y con una culpabilidad y sentencia declarada hacia Mañón Melgoza, la familia de "Jessi" aún debe presentarse en tribunales ante una apelación que todavía no se resuelve. El tiempo le sigue cobrando factura a la señora Verónica, condición que ella misma reconoce.

"No estamos bien, no hemos tenido tiempo de tener una ayuda adecuada psicológica, pero eso les va a seguir valiendo madres [...] Si no trabajamos no comemos, pero eso no les importa, el desgaste que tenemos como familia, no hemos podido tomar una ayuda psicológica porque no nos ha dado tiempo", agregó.

La audiencia de este martes, diferida por el juez Bibriesca, le deja a la madre de Jessica un malestar notorio, que la lleva a desconfiar en la justicia y en las instituciones. "¿Cuánto tiempo más necesitan para que entiendan que este tipo tiene que pagar?", cuestiona públicamente.