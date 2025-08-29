Se alistan Fiestas Patrias en Morelia; autoridades garantizan seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el sonido de la banda de guerra, autoridades municipales presentaron el programa de actividades de las Fiestas Patrias correspondientes al mes de septiembre, el cual incluye decenas de eventos dirigidos a toda la población.
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, indicó que el programa también está disponible en formato digital. Cuestionado sobre si el Bando Solemne dejará de realizarse, señaló que desconoce los motivos específicos, pero aclaró que en esta ocasión únicamente se decidió no llevarlo a cabo.
En otro tema, Benítez Silva afirmó que están garantizadas las condiciones de seguridad para el desarrollo de las Fiestas Patrias, gracias a la coordinación entre las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno.
Respecto al evento del 30 de septiembre, que corre a cargo del municipio, precisó que será el alcalde Alfonso Martínez Alcázar quien realice los anuncios correspondientes.
Finalmente, destacó que la cartelera de actividades culturales, cívicas y artísticas para este mes patrio se encuentra disponible en morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/01_BANDO_2025.pdf
Cabe resaltar que, de acuerdo con la cartelera, estas actividades no sólo se llevarán a cabo en la zona centro de la capital michoacana, sino también en dependencias municipales, recintos culturales, instituciones académicas, en la Tenencia Morelos y en la Tenencia de Tiripetío.
RPO