Se alistan Fiestas Patrias en Morelia; autoridades garantizan seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el sonido de la banda de guerra, autoridades municipales presentaron el programa de actividades de las Fiestas Patrias correspondientes al mes de septiembre, el cual incluye decenas de eventos dirigidos a toda la población.

Este año, las autoridades no realizaron el tradicional Bando Solemne, que consiste en un recorrido por el primer cuadro del Centro Histórico, donde en más de 10 puntos —entre ellos el Portal Hidalgo, el Congreso del Estado, el Palacio Municipal y el Antiguo Palacio Federal— se develan, una a una, las placas con el programa disponible para la consulta de la ciudadanía.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, indicó que el programa también está disponible en formato digital. Cuestionado sobre si el Bando Solemne dejará de realizarse, señaló que desconoce los motivos específicos, pero aclaró que en esta ocasión únicamente se decidió no llevarlo a cabo.

En otro tema, Benítez Silva afirmó que están garantizadas las condiciones de seguridad para el desarrollo de las Fiestas Patrias, gracias a la coordinación entre las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno.

Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de MoreliaAHOLIBAMA ANDRADE

Sobre el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, comentó que ya se han realizado las reuniones correspondientes para definir la logística. En cuanto al concierto público que se realiza la noche del 15, indicó que hasta el momento no han recibido la solicitud formal de ocupación del espacio.

Respecto al evento del 30 de septiembre, que corre a cargo del municipio, precisó que será el alcalde Alfonso Martínez Alcázar quien realice los anuncios correspondientes.

Finalmente, destacó que la cartelera de actividades culturales, cívicas y artísticas para este mes patrio se encuentra disponible en morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/01_BANDO_2025.pdf

Cabe resaltar que, de acuerdo con la cartelera, estas actividades no sólo se llevarán a cabo en la zona centro de la capital michoacana, sino también en dependencias municipales, recintos culturales, instituciones académicas, en la Tenencia Morelos y en la Tenencia de Tiripetío.

