Se alistan Fiestas Patrias en Morelia; autoridades garantizan seguridad

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, indicó que el programa también está disponible en formato digital. Cuestionado sobre si el Bando Solemne dejará de realizarse, señaló que desconoce los motivos específicos, pero aclaró que en esta ocasión únicamente se decidió no llevarlo a cabo.

En otro tema, Benítez Silva afirmó que están garantizadas las condiciones de seguridad para el desarrollo de las Fiestas Patrias, gracias a la coordinación entre las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno.