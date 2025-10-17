Morelia

Se agotan los lugares para correr contra el cáncer en la Pinktate de Rosa

La entrega de kits para las y los participantes registrados será este sábado 18 de octubre, en el Boulevard García de León
Se agotan los lugares para correr contra el cáncer en la Pinktate de Rosa
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunció que las inscripciones para la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa” han quedado agotadas, gracias a la entusiasta respuesta de la ciudadanía que se ha sumado a esta causa solidaria en apoyo a mujeres que han superado o enfrentan el cáncer de mama.

La entrega de kits para las y los participantes registrados se realizará el sábado 18 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas, en el Parque Lineal del Boulevard García de León, frente a los Gaspachos del Boulevard. Cada kit incluirá playera conmemorativa, número de participante, hidratación y medalla, además de algunas sorpresas preparadas para las y los corredores.

La presidenta Paola Delgadillo agradeció la gran participación de las y los morelianos que han hecho posible el éxito de esta convocatoria, reafirmando el compromiso del DIF Morelia con la salud y el bien común de las familias.

Te puede interesar:
Policía Morelia implementará operativo en panteones de Morelia durante jornada de Día de Muertos
Se agotan los lugares para correr contra el cáncer en la Pinktate de Rosa

RPO

DIF Morelia
Carrera Pinktate

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com