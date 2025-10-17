Se agotan los lugares para correr contra el cáncer en la Pinktate de Rosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunció que las inscripciones para la Segunda Carrera Atlética “Pinktate de Rosa” han quedado agotadas, gracias a la entusiasta respuesta de la ciudadanía que se ha sumado a esta causa solidaria en apoyo a mujeres que han superado o enfrentan el cáncer de mama.
La presidenta Paola Delgadillo agradeció la gran participación de las y los morelianos que han hecho posible el éxito de esta convocatoria, reafirmando el compromiso del DIF Morelia con la salud y el bien común de las familias.
RPO