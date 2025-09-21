¡De película! Aspersores apagan incendio en tienda de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán atendió este domingo un reporte en la tienda Home Depot de la Plaza Escala La Huerta, donde se activaron las alarmas de humo y el sistema de aspersores tras detectarse un conato de incendio.

El incidente se registró alrededor de la 07:30 horas en el área de remate de lámparas y focos, localizada entre los pasillos 9 y 10 del mencionado establecimiento.