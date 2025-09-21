¡De película! Aspersores apagan incendio en tienda de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Personal de Protección Civil Michoacán atendió este domingo un reporte en la tienda Home Depot de la Plaza Escala La Huerta, donde se activaron las alarmas de humo y el sistema de aspersores tras detectarse un conato de incendio.
El incidente se registró alrededor de la 07:30 horas en el área de remate de lámparas y focos, localizada entre los pasillos 9 y 10 del mencionado establecimiento.
De acuerdo con la corporación, el fuego fue controlado de manera inmediata por el propio sistema contra incendios instalado en el establecimiento, evitando que el incidente pasara a mayores.
De acuerdo con contactos allegados al tema, posiblemente una sobrecarga eléctrica generó el siniestro.
Posteriormente, elementos de Protección Civil realizaron una revisión del inmueble para garantizar que el área fuera segura antes de permitir nuevamente el ingreso de trabajadores y clientes.
La institución recordó la importancia de contar con detectores de humo y sistemas de aspersores en negocios y hogares, ya que son clave para prevenir riesgos y controlar oportunamente cualquier siniestro.
BCT