Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, una usuaria denunció un presunto caso de acoso sexual ocurrido la noche del jueves en la parada de camiones ubicada en la zona de Xangari, en esta ciudad.

Según el testimonio, los hechos sucedieron alrededor de las 9:45 de la noche, cuando un hombre habría comenzado a acosar a una joven, presuntamente masturbándose frente a ella.

La denuncia también indica que el individuo abordó el mismo camión que la víctima para seguirla e intentar tocarla.

El caso fue expuesto como una #DenunciaCiudadana, con el objetivo de alertar a otras personas que transitan por la zona y para que las autoridades actúen en consecuencia.

Para ver el video, da clic aquí: Señor se masturba frente a chica, en Morelia, denuncian

Hasta el momento no se ha confirmado si existe una denuncia formal ante la Fiscalía del Estado o alguna autoridad de seguridad pública.

Cabe recordar que, a través de los números 911 y 089, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibe llamadas sobre casos de violencia contra las mujeres y otros delitos relacionados. Estas líneas operan de manera confidencial y están disponibles las 24 horas.

