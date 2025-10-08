Señalan a El Pelón, ya detenido, de triple crimen ocurrido en abril en Villas del Pedregal

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Feminicidio, la orden fue ejecutada en reclusión, ya que el imputado se encuentra procesado por otros hechos. Jorge “N” es investigado por su posible participación en el asesinato de María del Rocío M., Belén Guadalupe A. y Julio César R.

Según la carpeta de investigación, el día de los hechos las víctimas convivían en un domicilio ubicado en la calle Sexta Cerrada I, dentro de Villas del Pedregal. Minutos después, salieron rumbo a otro domicilio donde se encontraba Jorge “N”, acompañado de al menos dos personas más.

Horas más tarde, vecinos reportaron detonaciones en un lote baldío cercano a Circuito I. Al arribar, autoridades localizaron los cuerpos sin vida de las tres personas, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego. El lugar fue acordonado por elementos de seguridad y personal forense de la USPEC realizó el levantamiento de los cuerpos.

rmr