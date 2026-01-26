SCOP elimina topes de Altozano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) inició el retiro de los doce topes que fueron instalados en la zona de Altozano, antes de llegar a la glorieta de Juan Pablo Segundo.

La dependencia estatal señaló que los doce topes instalados por el municipio violan el proyecto ejecutivo aprobado y acordado para la ampliación de la avenida Amalia Solórzano.

En entrevista para MiMorelia, Rogelio Zarazua, titular de la SCOP, señaló que ya se tuvieron reuniones con la Secretaría de Urbanismo del municipio para revisar los puntos aprobados del proyecto, y se destacó que los topes nunca estuvieron contemplados.

Se espera que, antes de que termine el día, todos los topes sean eliminados de la concurrida vialidad.

Durante el fin de semana, conductores se quejaron de la instalación de la serie de topes por el impacto para los vehículos y la circulación de la vialidad.

No obstante, también se señaló la alta incidencia de accidentes que se registra en la zona.