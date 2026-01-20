SCOP dará mantenimiento a puentes peatonales del distribuidor de salida a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) dará mantenimiento a los tres puentes peatonales que están cerca de la obra del distribuidor vial de salida a Pátzcuaro.
El secretario, Rogelio Zarazúa Sánchez, refirió que al momento que se inició el proyecto ejecutivo, el Gobierno de México pidió que los puentes peatonales no fueran removidos, además de que haya una intervención y mantenimiento, a fin de que se priorice la movilidad en la zona de los peatones.
"Ese tramo es federal, la Calzada La Huerta; nos entregaron para hacer la intervención y nos pidieron mantener los puentes peatonales", dijo.
Enfatizó que la dependencia cuenta con lo necesario para la atención de los puentes, por lo que insistió que los tres que están en la zona de la obra se mantendrán.
Inclusive, resaltó que no hay necesidad de moverlos de la zona, toda vez que se encuentran al inicio de los puentes que se están construyendo y no afecta en la obra, pero que sí habrá un mantenimiento puntual, a fin de que sean óptimos para el tránsito de los peatones.
