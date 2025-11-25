Santuario de Guadalupe de Morelia presenta programa oficial con Mañanitas y bendición de rosas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 70 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, celebra su tradicional festividad con un amplio programa religioso y cultural que culminará el 12 de diciembre.

Desde el pasado 20 de noviembre inició la verbena popular, que incluye juegos mecánicos, venta de cañas, antojitos mexicanos y puestos artesanales, convirtiéndose en punto de encuentro para cientos de familias de la zona sur de Morelia.