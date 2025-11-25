Santuario de Guadalupe de Morelia presenta programa oficial con Mañanitas y bendición de rosas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 70 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, celebra su tradicional festividad con un amplio programa religioso y cultural que culminará el 12 de diciembre.
Desde el pasado 20 de noviembre inició la verbena popular, que incluye juegos mecánicos, venta de cañas, antojitos mexicanos y puestos artesanales, convirtiéndose en punto de encuentro para cientos de familias de la zona sur de Morelia.
Las actividades religiosas comenzaron con la devoción de los 46 rosarios desde el 28 de octubre. Del 3 al 11 de diciembre se llevará a cabo el solemne novenario, con tres celebraciones eucarísticas diarias: a las 8:00, 12:00 y 19:00 horas.
El 9 de diciembre se celebrará la solemnidad de San Juan Diego, con misas encabezadas por el cardenal Alberto Suárez Inda y el obispo auxiliar Octavio Villegas.
El viernes 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la jornada iniciará con misa de aurora a las 6:00 horas. A las 12:00 se realizará la Solemne Concelebración Eucarística presidida por monseñor José Armando Álvarez Cano, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Morelia. Ese mismo día, a las 19:00 horas, se oficiará otra misa especial conmemorativa.
Durante toda la festividad se contempla la tradicional “Danza de Inditos” y el ingreso de guarecitas del Tepeyac, elementos típicos de esta celebración moreliana.
En paralelo, la explanada del santuario acoge una colorida verbena con juegos mecánicos, venta de alimentos típicos y las tradicionales cañas dulces, que dan nombre a la colonia.
La festividad no solo tiene un significado espiritual, sino también un importante componente comunitario y cultural para los morelianos y turistas.
